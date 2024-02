"Ci scusiamo per aver corretto un bug", il surreale messaggio di Palword

Pocketpair, l'azienda alle spalle dell'ormai popolarissimo Palworld, gioco diventato noto per i suoi forti richiami al mondo dei Pokémon, ha chiesto pubblicamente scusa per aver corretto un "bug" apprezzatissimo (e a quanto pare abusato) da migliaia di utenti.

A quanto pare, come confermato dall'azienda stessa, il bug consentiva di "catturare i boss" mentre dopo il fix non è più possibile farlo. Di norma è quasi impossibile catturare questo tipo di Pal, ma il bug permetteva di farlo piuttosto facilmente e, ora che è stato corretto, una miriade di fan è andata su tutte le furie riversandosi sui profili social del gioco.

In precedenza, dopo aver catturato il boss, era possibile usarlo come un Pal qualsiasi, sia in combattimento che per lavorare all'interno della propria fattoria. Questa meccanica non dovrebbe essere consentita in quanto i boss sono umani e si differenziano dai classici Pal. Del resto, chi era riuscito a sfruttare l'escamotage è rimasto estremamente deluso quando ha scoperto che dopo il fix non era più possibile farlo.

Per la gioia di molti, Pocketpair sembra intenzionata a ripristinare il bug che ha descritto come "risolto involontariamente", scusandosi con i giocatori infuriati per la decisione.

Correzione involontaria dei bug a parte, la patch rilasciata da Pocketpair include alcuni fix a problemi importanti che riguardano i dati di salvataggio e diverse misure anti-cheat. A questo si aggiunge un sistema di personalizzazione dei comandi e un'opzione che permette di disabilitare gli effetti della pressione prolungata dei tasti a favore di un singolo input. Infine nelle note si leggono diversi aggiornamenti mirati a bilanciare il sistema di gioco, come la riduzione del prezzo dei chiodi e l'aumento del numero di agenti di polizia che compaiono ogni volta che si commette un crimine.