Dragon's Dogma 2 a 30 FPS su console, colpa delle CPU?

Di recente abbiamo provato Dragon's Dogma 2 e le anteprime in generale stanno suscitando una discussione che riguarda il frame rate del gioco, un aspetto cruciale per garantire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Pensi che siano essenziali i 60 FPS per giocare? Assolutamente sì (74%) No, vanno bene anche i 30fps (19%) Per me sono pochi anche i 60fps (6%) Totale voti: 31

Come confermato dal regista Hideaki Itsuno, Dragon's Dogma 2 presenterà un frame rate non bloccato, con la promessa di una maggiore fluidità rispetto al suo predecessore. Tuttavia, molti giocatori erano preoccupati per la stabilità del frame rate non bloccato e le possibili fluttuazioni che potrebbero compromettere l'esperienza di gioco.

Dragon's Dogma 2 su PS5 presenta un frame rate medio di 31fps, con oscillazioni in base alla complessità delle scene e all'intensità dell'azione. Sebbene il frame rate non sia bloccato a 30fps, i giocatori potrebbero essere delusi dal fatto che non raggiunga costantemente i desiderati 60fps.

È importante sottolineare che i provati si basano su una versione preliminare e non rappresentano la versione finale. Capcom ha sottolineato questo punto, indicando che ci potrebbero essere ulteriori ottimizzazioni e miglioramenti prima del lancio ufficiale.

Nonostante le attuali limitazioni del frame rate, l'hype degli appassionati per Dragon's Dogma 2 rimane alto. Il gioco promette un vasto mondo di avventure, combattimenti e missioni complesse, elementi che potrebbero far passare in secondo piano le preoccupazioni sul frame rate.

Ma perché questa problematica legata agli fps? Secondo noi (e anche moltissimi altri), la causa potrebbe essere l'ottimizzazione del gioco, ma anche un serio limite per la CPU di Xbox Series X e PS5.

Dragon's Dogma 2 resta comunque una delle release più attese nel mondo degli Action-GDR. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e, soprattutto, del verdetto finale, che vi racconteremo nella nostra recensione.