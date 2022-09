Tra tutti i generi proposti dal mercato dei videogiochi, quello indipendente è sicuramente uno dove si osa di più, ma un horror ambientato in una sorta di Ikea virtuale non l’avevamo mai visto. Chiamato semplicemente The Store is Closed (esclusiva PC), il gioco proviene dallo sviluppatore Ziggy, che ha realizzato questa avventura completamente da solo, un po’ come altri grandi autori come Derek Yu (potete acquistare Spelunky su Amazon).

L’obiettivo di The Store is Closed è quello di sopravvivere all’interno di una parodia dell’Ikea. Parodia che è ovviamente studiata in maniera tale da richiamare alla mente il popolare brand svedese: dai colori utilizzati per il negozio e il logo (chiamato STYR) fino all’ambientazione vera e propria, i giocatori sono chiamati a sconfiggere la minaccia presente all’interno dello store, rappresentata dallo staff e da altri elementi decisamente disturbanti.

The Store is Closed è un gioco davvero contemporaneo: non si è solo chiamati a sopravvivere esplorando e scappando dai nemici, ma sarà possibile anche costruire armi e ovviamente una base per sopravvivere. Più tempo si riuscirà a passare in vita, più lo staff diventerà aggressivo. Potete dare uno sguardo al teaser trailer del gioco grazie al video che trovate poco più in basso, ma attenzione: fa davvero molta paura, quindi guardatelo con la luce accesa.

Se il progetto vi ha incuriosito (e sappiamo che lo ha fatto, non mentite) vi informiamo che al momento la data di uscita ancora non è stata annunciata. Lo sviluppo prosegue e potete anche finanziare la campagna Kickstarter (che ha già ampiamente superato l’obiettivo minimo di finanziamento) per aiutare lo sviluppatore a completare il videogioco. Infine, se ci tenete a essere aggiornati su tutte le novità in merito a The Store is Closed, potete visitare anche la pagina ufficiale Steam, dove troverete anche altre immagini decisamente terrificanti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.