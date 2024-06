Nel corso dello showcase di Xbox, Perfect Dark fa il suo trionfante ritorno con un nuovo trailer di gameplay, rivelando una serie di nuove emozionanti caratteristiche.

L'attesa è finalmente terminata: durante l'evento, è stato presentato un trailer spettacolare che ha dato agli appassionati un'anteprima del gameplay di Perfect Dark.

Tra le varie novità, il video ha mostrato sessioni stealth, intense sequenze di azione e affascinanti panorami cittadini da esplorare, promettendo un'esperienza di gioco coinvolgente e avvincente.

Una delle notizie più entusiasmanti è che il gioco sarà disponibile sin dal day one su Game Pass, rendendolo immediatamente accessibile a una vasta gamma di giocatori. Perfect Dark era rimasto in ombra da quando fu inizialmente annunciato durante i Game Awards del 2020. Creato da Crystal Dynamics, il gioco ha subito un periodo tumultuoso di sviluppo che lo ha portato ad allontanarsi dai radar fino ad ora.

Difatti, non è stato un percorso facile per il team di sviluppo. Un rapporto pubblicato lo scorso maggio ha evidenziato le difficoltà incontrate durante il processo di creazione del gioco, con anni di contrattempi e problemi che hanno ostacolato il progresso. Nonostante queste sfide, sembra che il team abbia finalmente superato gli ostacoli, come dimostrato dalla nuova presentazione durante lo showcase di Xbox.

Per i fan della serie, Perfect Dark rappresenta un ritorno alle origini, essendo uno dei classici di Rare degli anni 2000. Tuttavia, questo reboot promette di dare una nuova prospettiva al mondo e ai personaggi del gioco, aggiornandoli per il pubblico contemporaneo.

Il fatto che Perfect Dark sia tornato quasi 25 anni dopo il suo debutto originale, è un evento per moltissimi giocatori affezionati a questo storico brand.

