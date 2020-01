Persona 5 Scramble: annunciata la demo per PS4 e Switch

Sono ormai diversi giorni che si parla di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, titolo sviluppato dalla Omega Force in uscita per PlayStation 4 e Nintendo Switch il prossimo 20 febbraio. Purtroppo non si conosce ancora se il crossover tra Dinasty Warriors e Persona approderà mai nel nostro continente, per ora ci dovremmo accontentare (si fa per dire) dell’attesissima Royal Edition in uscita a fine marzo sempre di quest’anno. Per chi non lo sapesse, inoltre, la storia del titolo è stata curata dal team della serie stessa e quindi, nonostante si tratti di un crossover, potrebbe rivelarsi molto interessante.

Durante l’ultimo episodio del famoso podcast “Morgana’s Travel Report“, Atlus ha annunciato l’arrivo della demo giocabile sul territorio giapponese scaricabile sul PlayStation Store e sul Nintendo eShop. Il titolo, come abbiamo già detto, uscirà il 20 febbraio nel Sol Levante mentre questa demo potrà essere scaricata precisamente il 6 febbraio.

Purtroppo dato che non ci sono ancora conferme su una presunta data di uscita di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers in occidente, la stessa demo sarà giocabile solo da chi possiede un account giapponese. Noi speriamo vivamente che il titolo esca anche dalle nostre parti, visto e considerando che la saga ha avuto un enorme successo grazie proprio a questo quinto capitolo, vendendo all’incirca più di 2.5 milioni di copie in tutto il mondo. Si è ipotizzato che questo spin-off potrebbe uscire a cavallo tra il 2020 ed il 2021, ma vi invitiamo di prendere con le pinze queste ultime dichiarazioni visto che non c’è nulla di ufficiale a riguardo.

Anche voi sperate che Persona 5 Scramble venga rilasciato anche in occidente? Siete rimasti stupidi come noi dal gioco di ruolo sviluppato dai ragazzi di Atlus? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per ulteriori e interessanti novità riguardanti Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.