Persona 5 Scramble, la storia è stata curata dal team della serie

Manca ormai poco all’arrivo di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers su Nintendo Switch e PlayStation 4. Il titolo è uno spin-off di Persona 5 ambientato circa sei mesi dopo gli eventi del JRPG e allo stesso tempo un cross-over con un’altra famosa serie nipponica, ovvero Dynasty Warriors. Il risultato di questi illustri natali sarà un action-RPG in cui a prevalere, rispetto alle fasi iniziali dello sviluppo, è stato l’albero genealogico di Atlus.

Il direttore di Koei Tecmo (di cui fa parte il team di sviluppo) Kazutoshi Sekiguchi ha spiegato alla testata giapponese Dengeki PlayStation come si è evoluto il progetto nel corso del tempo: «Tra i nostri dipendenti ci sono molti fan di Persona e inizialmente avevano proposto un “Persona Musou”. Ad ogni modo, nelle fasi di sviluppo della storia, abbiamo deciso di realizzare un titolo che esplorasse ancora di più i personaggi di Persona 5. Dopo alcune prove, alla fine è diventato un action-RPG che porta avanti la storia dell’ultimo episodio».

Lo sviluppo di Persona 5 Scramble era iniziato nel settembre 2016, ovvero lo stesso mese in cui era stato rilasciato Persona 5 in Giappone. Il direttore di Atlus, Daisuke Kaneda ha spiegato che l’idea originaria era stata avanzata da Koei Tecmo e che l’intera storia è stata realizzata dal team che si occupa di Persona. Un altro sviluppatore di Atlus, Mumon Usuda ha voluto sottolineare a Dengeki PlayStation: «Il gioco precedente, Persona 5, era più serio e non ci sono state molte occasioni per vedere i Phantom Thieves divertirsi. Abbiamo voluto dare un differente punto di vista su come il gruppo possa risolvere i casi e allo stesso tempo non essere troppo seri».

Persona 5 Scramble sarà disponibile sul mercato giapponese dal 20 febbraio e ancora non ci sono piani per l’uscita su quello occidentale. Intanto, però, sul mercato europeo ci sono altri progetti che arriveranno nelle prossime settimane come l’uscita nel mercato occidentale di Persona 5 Royal per PlayStation 4. Il gioco arriverà in Europa il prossimo 31 marzo includendo anche la traduzione italiana, assente nella prima versione.