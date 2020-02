Persona 5 Scramble debutta in vetta alla classifica delle vendite in Giappone

Nelle scorse ore Famitsu ha pubblicato la classifica delle vendite settimanali giapponesi. Per quanto riguarda gli hardware Nintendo Switch continua a rimanere in prima posizione seguita da PlayStation 4, Xbox One e Nintendo 3DS. La situazione software invece ha visto il debutto in vetta di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers, il nuovo titolo di Atlus e Omega Force che ha venduto un totale di 162.000 copie tra le versioni Nintendo Switch e PlayStation 4.

Il musou di Persona non è l’unico titolo debuttante nella top 10 di questa settimana. Ci troviamo anche Katana Kami A Way of the Samurai sviluppato da Spike Chunsoft. insieme a questi due nuovi titoli ritrovano posto all’interno della classifica anche: Pokemon Spada e Scudo, Ring Fit Adventure, Minecraft, Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe.

La classifica settimanale delle vendite giapponesi è la seguente:

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – PlayStation 4 Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – Nintendo Switch Pokemon Spada e Scudo – Nintendo Switch Katana Kami: A Way of the Samurai Story – PlayStation 4 Ring Fit Adventure – Nintendo Switch Minecraft – Nintendo Switch Hatsune Miku: Project Diva MegaMix – Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate – Nintendo Switch Katana Kami: A Way of the Samurai Story – Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch

Il debutto in terra nipponica di Persona 5 Scramble The Phantom Strikers è stato molto positivo, mentre al momento non ci sono ancora segnali di un possibile rilascio del titolo anche in territorio europeo. Cosa ne pensate del successo che sta continuando ad ottenere la saga di Persona? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.