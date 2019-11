Persona 5 Scramble: nuovo gameplay sulla Prigione

Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito ad un vero e proprio rilascio massiccio di informazioni riguardanti Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, con la presentazione dei vari personaggi che saranno inclusi al suo interno in forma giocabile, tra cui ad esempio Sophie, Ryuji e infine Morgana.

Durante la giornata di oggi, in particolare, la compagnia di sviluppo Koei Tecmo in collaborazione con Atlus ha pubblicato un nuovo video della durata di ben 9 minuti di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, che mette in mostra diverse sequenze di gameplay del gioco stesso, focalizzandosi sul sistema delle Prigioni. Non ci resta a questo punto che lasciarvi al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della compagnia. È previsto infatti per il prossimo 29 novembre una diretta in streaming che verterà su Persona 5: The Animation, e sarà senz’altro un’ottima occasione per avere il rilascio di nuovo materiale sul gioco. È previsto, inoltre, un’ulteriore evento, fissato per il prossimo 12 dicembre, in cui si parlerà nuovamente del titolo.

Vi ricordiamo che l’uscita di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è prevista in esclusiva per PlayStation 4 e Nintendo Switch per il prossimo 20 febbraio 2020 per quanto riguarda il territorio giapponese: nulla è stato ancora comunicato invece per l’uscita in Occidente, pertanto non ci resta che attendere pazientemente ulteriori aggiornamenti in merito da parte della compagnia. E voi, quanto attendete questo nuovo capitolo della serie? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!