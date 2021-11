Persona 6 sempre più vicino? Atlus annuncia Project Pen

Sono passati ormai quasi cinque anni dall’uscita in commercio di Persona 5, videogioco di ruolo giapponese e simulatore sociale sviluppato da Atlus e divenuto uno dei capitoli più amati dell’intero franchise e probabilmente il più importante il quale è riuscito ad incuriosire anche coloro che la saga non la conoscevano affatto.

Si parla di un franchise che è sempre cresciuto puntando su tematiche davvero mature e importanti, nell’ultimo capitolo della serie impersoneremo sì un liceale, ma in un mondo realistico pieno di corruzione, morte e disagio sociale con ovviamente quella buona dose di stravaganza giapponese che tanto abbiamo potuto apprezzare nel tempo. Il successo di Persona 5 ha portato Atlus ha svilupparne anche degli spin off, come l’apprezzato musou di Omega Force, vero e proprio sequel delle avventure dei Phantom Thieves.

Insomma, cinque anni alle spalle sono tanti, ed è per questo che forse Atlus ha in mente di fare un grosso annuncio a breve. L’ente di classificazione australiano ha inserito nel proprio database il criptico Project Pen, registrato solo pochi giorni fa, il 4 novembre 2021. Sebbene non ci siano grosse informazioni che possano confermare l’arrivo di Persona 6 nel breve periodo, è bene precisare un paio di punti.

Il titolo verrebbe indicato come “multi piattaforma” ed è classificato MA 15+ (il nostro PEGI 16 appunto), a causa della “forte violenza e di immagini a sfondo sessuale”. Se poi in questo calderone di speculazioni inserissimo anche lo showcase per il 25esimo anniversario della serie in programma questo dicembre, che Project Pen sia davvero un nome in codice per il sesto capitolo del famoso franchise? Noi sotto sotto ci speriamo, anche perché il quinto capitolo è servito ad Atlus e SEGA a capire quante persone al di fuori del Giappone potevano essere interessate alla serie, e visto il successo con milioni di copie vendute annesse, diciamo che hanno sicuramente dormito sonni tranquilli.