PES 2021 sarà un DLC di eFootball PES 2020, è ufficiale

Da diversi giorni, ormai, circolavano diverse voci inerenti al prossimo simulatore calcistico di Konami. Ma il verdetto non ha tardato ad arrivare, poiché è stato pubblicato un post direttamente dal sito ufficiale di Microsoft, che conferma che eFootball PES 2021 sarà un DLC di eFootball PES 2020. Dunque, si tratterà di un aggiornamento della versione rilasciata a settembre 2019 e non di un nuovo gioco, la cui funzione sarà esclusivamente quella di inserire i nuovi dati riguardanti i campionati e le rose delle squadre attuali.

Sicuramente, tale scelta può esser stata determinata dalla pandemia causata dal Covid-19, che ha letteralmente stravolto il panorama mondiale. La diffusione del Coronavirus, infatti, ha segnato inevitabilmente anche il mondo sportivo e, a tal proposito, sono cambiati anche i regolamenti delle partite calcistiche nel mondo reale, dopo un periodo di sospensione dell’attività agonistica. Di riflesso, si può dedurre che anche il noto simulatore calcistico può aver subito un contraccolpo.

Dalla stessa fonte, inoltre, si conferma la presenza di alcune modalità come MyClub, Matchday e Campionato Master, nonché la UEFA EURO 2020. Tra i club più celebri saranno presenti: Bayer Monaco, Barcellona, Manchester United ed il ritorno della Juventus – partner esclusivo di PES. Le grandi escluse di quest’anno, invece, saranno Inter e Milan, visto che Konami ha perso le licenze di entrambe le squadre. Perciò, in PES 2021 non vedremo maglie e loghi ufficiali delle due milanesi.

Sullo Store di Microsoft è possibile accedere a tutte queste informazioni. Mancano però prezzo e data di lancio. Rimaniamo perciò in attesa di aggiornamenti per saperne di più. Visto che si celebra il venticinquesimo anniversario di PES, ci aspettiamo anche una sorpresa per questo gran traguardo da parte di Konami. E per concludere, una domanda rimane lecita: che ne sarà di eFootball PES 2021, visto che la next-gen è alle porte?