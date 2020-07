PES sbarcherà su Nintendo Switch? Konami ne discute

In queste ultime settimane si è parlato molto sia di PES 2021 che del futuro next gen del franchise di calcio targato Konami. Dopo aver confermato che la stagione calcistica virtuale 2020/2021 arriverà con un aggiornamento stagionale stand alone, la compagnia giapponese ha voluto annunciare anche il cambio di motore grafico che verrà apportato dal gioco per console next gen in poi, passando dal Fox Engine all’Unreal Engine.

Quest’ultima dichiarazione in particolare è stata oggetto di una discussione che ha messo al centro la possibilità di vedere in futuro la saga di PES su Nintendo Switch. A parlarne è stato Robbye Ron, PES Brand Manager per l’area dell’America Latina, il quale durante un’intervista con la redazione di RPP ha discusso della possibilità di portare il titolo calcistico di Konami anche sulla console ibrida di Nintendo.

“Di sicuro L’Unreal Engine ci aiuterà molto nell’essere più flessibili con le piattaforme sulle quali siamo presenti. Quando annunciamo un nuovo gioco, le persone ci fanno sapere che stanno ancora aspettando una versione Nintendo Switch. È qualcosa che desideriamo, la gente ce lo chiede e ci sono molti consumatori che hanno smesso di giocare a PES solo perché non siamo presenti su quella piattaforma” ha dichiarato Robbye Ron alla redazione di RPP.

Le parole di Ron sembrano essere un’apertura da parte di Konami verso Nintendo Switch ma, per il momento, non c’è alcuna conferma ufficiale riguardo all’arrivo della serie sportiva sulla cosnole ibrida. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Robbye Ron? Vi piacerebbe poter giocare a PES anche su Nintendo Switch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.