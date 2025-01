Phantom Blade Zero, il nuovo gameplay è semplicemente strepitoso

Gli sviluppatori di S-GAME hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Phantom Blade Zero in occasione del Capodanno Cinese e dell'Anno del Serpente. Il video (che potete trovare qua) mostra spettacolari sequenze di combattimento con il protagonista che affronta nemici usando lame dalla forma sinuosa.

Il trailer evidenzia l'azione coreografica e cinematografica del gioco, concentrandosi su un combattimento contro il boss "Chief Disciple of the Seven Stars". Questo nemico mascherato comanda un gruppo di marionette per eseguire insidiosi attacchi coordinati contro il giocatore.

Sebbene il gioco non abbia ancora una data di uscita ufficiale, gli sviluppatori hanno augurato un felice 2025 ai giocatori, suggerendo di "rimanere sintonizzati per la data di uscita". Questo potrebbe indicare novità in arrivo nei prossimi mesi.

Phantom Blade Zero è stato presentato durante il PlayStation Showcase del 2023, catturando l'attenzione grazie alla sua messa in scena accattivante e al comparto grafico incredibile realizzato con l'Unreal Engine 5.

La trama del gioco ruota attorno a Soul, un assassino d'élite appartenente a un'organizzazione misteriosa chiamata The Order. Incastrato per l'omicidio del capo del gruppo, il protagonista si ritrova coinvolto in una spietata caccia all'uomo, promettendo un'avventura ricca di azione e colpi di scena.

Il titolo uscirà in esclusiva PC/PS5, attualmente non è prevista nessuna versione Xbox Series X|S e visto quanto è accaduto con Black Myth Wukong (acquistabile su Instant gaming) difficilmente la vedremo tanto presto.

I prossimi anni promettono davvero tantissimo per quanto concerne le opere cinesi che sembrano puntare proprio su comparti grafici di altissimo pregio e gameplay sofisticati. A conti fatti, Phantom Blade Zero non è altro che un action game che prende molta ispirazioni dai classici souls-like, ma pad alla mano sembra essere qualcosa di completamente nuovo. Non vediamo l'ora di provarlo nuovamente con mano dopo averlo visto a Gamescom 2024.