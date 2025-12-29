Il Pan European Game Information (PEGI) ha classificato una versione per Nintendo Switch 2 di Pikmin 3 Deluxe (acquistabile qui). Il titolo rappresenta già di per sé una versione potenziata del titolo originale uscito su Wii U, approdato su Switch il 30 ottobre 2020.

Questo strategico puzzle game in tempo reale aveva già beneficiato di numerose aggiunte rispetto alla versione base, tra cui missioni inedite con Olimar e Louie, la modalità cooperativa per la campagna principale e tutti i contenuti scaricabili del lancio originale. L'arrivo di un'ulteriore iterazione su Switch 2 potrebbe indicare miglioramenti tecnici sostanziali, probabilmente legati a risoluzione, frame rate e tempi di caricamento.

La classificazione PEGI assume particolare rilevanza se confrontata con la gestione di Pikmin 4, il capitolo più recente della saga lanciato il 21 luglio 2023. Questo titolo ha ricevuto di recente un aggiornamento gratuito che ha introdotto i Decor Pikmin da Pikmin Bloom, una modalità fotocamera in-game e nuove personalizzazioni della difficoltà, ma nessuna ottimizzazione specifica per Switch 2.

Il PEGI ha classificato una versione Switch 2 di Pikmin 3 Deluxe prima ancora che Nintendo annunciasse ufficialmente alcun titolo per la nuova console

Dal punto di vista del gameplay, Pikmin 3 Deluxe offre un'esperienza di strategia in tempo reale unica nel suo genere, dove i giocatori comandano orde di creature vegetali dalle diverse abilità per esplorare ambienti apparentemente giganteschi, raccogliere risorse e sconfiggere creature ostili. Il titolo si distingue per la sua accessibilità: sono presenti molteplici livelli di difficoltà, sistema di lock-on per il targeting e suggerimenti opzionali che abbassano la curva di apprendimento senza compromettere la profondità strategica. Elementi come la gestione del tempo, la pianificazione delle risorse e il passaggio tra tre capitani diversi (o il coordinamento con un secondo giocatore in cooperativa) creano un gameplay stratificato che premia sia l'approccio metodico che quello più istintivo.

La componente multigiocatore rappresenta uno dei punti di forza del pacchetto Deluxe. Oltre alla modalità Storia giocabile in cooperativa, sono disponibili le battaglie Bingo competitive dove due giocatori si sfidano per raccogliere gli oggetti della propria cartella prima dell'avversario, e le missioni secondarie con obiettivi specifici come sconfiggere nemici o collezionare oggetti entro limiti di tempo. Quest'ultime includono anche classifiche online che permettono di confrontare i propri punteggi con giocatori di tutto il mondo, aggiungendo un elemento competitivo alla formula tradizionalmente single-player del franchise.

L'eventuale versione Switch 2 potrebbe sfruttare le capacità hardware superiori della nuova console per offrire miglioramenti visivi significativi. Gli ambienti lussureggianti e dettagliati di Pikmin 3, con la loro vegetazione densa e l'illuminazione dinamica, rappresentano terreno fertile per upgrade tecnici come risoluzione nativa più elevata, anti-aliasing migliorato e potenzialmente frame rate più stabili durante le sequenze con decine di Pikmin simultanei sullo schermo. Resta da vedere se Nintendo implementerà funzionalità esclusive per la nuova piattaforma o si limiterà a un miglioramento tecnico conservativo.