Playground Games assume ex sviluppatore di Ubisoft per il proprio RPG

Non è un segreto che Playground Games sta lavorando a un nuovo gioco di ruolo a mondo aperto, ciò che rimane avvolto nel mistero è di cosa potrebbe trattarsi. Secondo insistenti voci di corridoio, questo progetto potrebbe essere un nuovo Fable ma per il momento mancano ancora le conferme ufficiali.

Attualmente lo studio britannico sta assumendo del nuovo personale da circa un anno, e recentemente ha accolto nei propri studi l’ex artista di Ubisoft Ross Garfoot. Garfoot ha lavorato per Ubisoft per poco più di un anno e, prima di iniziare la sua esperienza nella software house francese aveva lavorato proprio con Playground Games per 7 anni come Technical Artist.

Thrilled to announce our first new starters of 2020! Joining our RPG team we have,

Alice Winter joins Design from Oak Moon Games

Mikel Aretxabala joins Engineering from Therion Games

Ross Garfoot rejoins Tech Art from Ubisoft

Find out more here –https://t.co/mkm0nYEhTi pic.twitter.com/Ebp3QoZTrS

— Playground Games (@WeArePlayground) January 6, 2020