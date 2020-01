PlayStation 4: “il miglior posto per giocare” secondo Sony

Mentre PlayStation 4 si sta piano piano avvicinando al tramonto della sua era lasciando spazio alla tanto attesa PlayStation 5, ecco che Sony esce allo scoperto mostrando un particolare trailer chiamato “The best place to play” che tradotto letteralmente sarebbe “il miglior posto per giocare” il che però così facendo rovinerebbe il gioco di parole con “play” e “PlayStation“. Sicuramente il grande vantaggio della console di casa Sony è senza dubbio la quantità enorme di esclusive disponibili ed evidentemente Sony stessa vuole ribadirlo fortemente con questo piccolo trailer di 30 secondi pubblicato sulla pagina youtube ufficiale.

Potremmo dire che non ha proprio tutti i torti, PlayStation 4 ci ha abituati a preziose perle e capolavori di ogni genere. Basti ricordare ad esempio il quarto capitolo della saga di Nathan Drake, oppure il capitolo dedicato al noto arrampicamuri di casa Marvel: Spider-Man. Non per ultimo ovviamente anche l’incredibile ed acclamato Death Stranding di Hideo Kojima come si mostra prepotentemente nello stesso video che potete vedere qui di seguito.

Possiamo notare che Sony ha ancora diverse carte da giocare prima di dire addio alla attuale generazione di console. The Last of Us part II, Ghost of Tsushima e Final Fantasy VII approveranno su PlayStation 4 a breve, nonostante il rinvio del primo citato a maggio 2020 ed al remake posticipato di un mese. Cosa vorrà dirci Sony? Che forse ha altre carte da giocare su questa generazione e prima di siglare la parola “fine” dovremmo aspettare un po’?.

Fateci sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate di questo video. Quali sono i vostri giochi Sony preferiti? PlayStation 4 è davvero il “miglior posto dove giocare? Come sempre seguiteci per altre informazioni.