PlayStation 5 verrà sfruttata al massimo dagli sviluppatori di Blood & Truth

Blood & Truth è il nuovo titolo esclusivo VR di Sony. Gli sviluppatori non vedono l'ora di poter mettere le mani su PlayStation 5 e sfruttarla al meglio

SIE London Studio è uno studio di sviluppo di videogiochi che da alcuni anni si dedica alla VR. Nel corso della loro carriera hanno dato vita a numerosi titoli come The Getaway, la famosa serie EyeToy per PlayStation 2, la serie Singstar, Wonderbook, PSVR Worlds e molti altri. La software house sta adesso per rilasciare la sua ultima fatica: Blood & Truth, in esclusiva per PlayStation 4 VR, e nel futuro anche per PlayStation 5, vista la presenza della retrocompatibilità.

Grazie a una recente intervista presso il sito GameSpot il Senior Principal Designer di SIE London Studio, Simon Hermitage, ha affermato di essere entusiasta per l’arrivo della console Sony di nuova generazione. Ai microfoni ha dichiarato di essere emozionato quando ha letto l’intervista che Wired USA ha dedicato a Mark Cerny e del discorso della nuova PlayStation 5. “Non vedo l’ora di poter mettere le mani sul nuovo hardware e dimostrare a tutti quello siamo in grado di fare”.

“Il nostro compito principale è quello di far crescere il mercato videoludico dedicato alla realtà virtuale. Il PSVR è cresciuto parecchio negli ultimi tempi e titoli come il nostro Blood & Truth sono molto importanti, vogliamo dimostrare di cosa è in grado il VR e fare dire ai giocatori: Wow, ecco cos’è il VR” ha affermato Hermitage, dichiarando inoltre di essere entusiasta e desideroso di mettere le mani sul nuovo hardware e la sua nuova potenza, in modo da riuscire a spingerla al massimo delle sue potenzialità e poterla sfruttare al massimo per il loro titolo.

Sony ha già confermato che PlayStation 5 supporterà PSVR, ma non ha dato altre informazioni in merito. Vi ricordiamo che la data di rilascio di Blood & Truth è prevista per il 28 maggio di quest’anno e arriverà in esclusiva su PlayStation 4. Se volete sapere di più e avere maggiori informazioni sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra anteprima che trovate direttamente da questo indirizzo.