Oggi è una giornata decisamente positiva per tutti coloro che hanno una console Sony, dato che l’azienda ha annunciato che PlayStation Direct è finalmente diventato disponibile anche in Italia. Nel negozio ufficiale è possibile acquistare non solo la PS5 e tutti i suoi accessori, quindi controller e cuffie, ma anche le versioni fisiche dei titoli di nuova generazione.

PlayStation Direct era stato lanciato in Europa già nel 2021, ma fino a oggi non era possibile effettuare ordini dall’Italia. Uno dei vantaggi più grandi dello store è la possibilità di effettuare un reso gratuito degli acquisti entro 30 giorni, ma anche la consegna gratuita al day one per i preordini e su qualsiasi spesa superiore ai 39,00€.

Inoltre, tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus godranno della consegna gratuita su qualsiasi ordine, quindi anche inferiore ai 39,00€. Insomma, si tratta di uno store davvero comodo, il cui catalogo sarà in costante aggiornamento e ampliamento. Al momento è possibile acquistare in versione fisica i seguenti giochi:

God of War Ragnarök

The Last of Us Parte I

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Returnal

Sackboy: Una grande avventura

Demon’s Souls

Death Stranding Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Nioh Collection

Vi rimandiamo, dunque, al sito ufficiale del PlayStation Direct, in attesa che il catalogo venga ulteriormente ampliato.