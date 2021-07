PlayStation: acquistato uno studio che si occupa di porting per PC

Dopo l’annuncio dell’acquisizione di Housemarque, i PlayStation Studios si stanno allargando sempre più e senza sosta in questo periodo. In questui giorni si è vociferato che Sony stesse per annunciare anche l’acquisizione di Bluepoint Games, e qualche istante fa l’annuncio di una seconda acquisizione è in fine arrivato. Non si tratta di Bluepoint però, ma di uno studio olandese con sede nella città di Utrecht.

Ad annunciare questo secondo acquisto in pochi giorni è stato nuovamente Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, il quale ha annunciato l’arrivo nella compagnia di Nixxes Software, uno studio olandese specializzato negli aspetti più tecnici dello sviluppo dei videogiochi. Come viene dichiarato all’interno di un comunicato ufficiale, Nixxes Software è uno studio con oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo e nell’ottimizzazione di giochi che si unirà ai PS Studios con effetto immediato.

“Rispetto molto Nixxes e sono entusiasta che questo team di grande esperienza entri a far parte della nostra community di livello mondiale”, ha affermato Hermen Hulst, il quale ha poi continuato dicendo: “Nixxes sarà una risorsa importante per tutti i PlayStation Studios, dato che aiuterà i nostri team a concentrarsi sul loro obiettivo più importante, ovvero creare contenuti unici dalla migliore qualità possibile”.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware! — Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021

A differenza di Housemarque questa volta Sony si è concentrata nell’acquistare un team che permetterà a tutta la divisione gaming di migliorare ulteriormente sotto l’aspetto tecnico. Come cambierà il modo di sviluppare i giochi all’interno di PlayStation ora non lo sappiamo, ma è palese come Sony non sia solamente in cerca di talentuosi team di sviluppo di tutto il mondo, ma anche di studi che prediligono l’assistenza e lo sviluppo degli aspetti più tecnici nel videogioco.