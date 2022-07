Dopo il recente annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok, i fan del marchio PlayStation sono certamente più tranquilli, soprattutto per la conferma che il gioco arriverà prima della fine dell’anno. Dopo una comunicazione di tale importanza, Sony non è intenzionata ad adagiarsi sugli allori e in queste ore ha pubblicato sul proprio blog ufficiale un articolo dedicato a tutti quelli che sono stati i giochi più scaricati nel corso del mese di giugno 2022.

Lo scorso mese di giugno non è stato ricchissimo di grandi uscite sulle console PlayStation, ma nonostante questo all’interno della classifica dei titoli più scaricati ci sono anche una serie di novità sorprendenti. Negli Stati Uniti d’America e in Canada, per esempio, il videogioco più scaricato su PS5 è stato The Quarry, la nuovissima avventura a tinte teen horror sviluppata dai ragazzi di Supermassive Games, già autori di Until Dawn e di The Dark Pictures Anthology.

Situazione diversa per quanto riguarda la classifica dei giochi più scaricati a giugno in Europa, dove la prima casella è occupata da un gioco tutt’altro che recente, ovvero Star Wars Jedi Fallen Order. È molto probabile che questo ritorno di fiamma da parte dei giocatori verso Jedi Fallen Order sia dovuto all’annuncio del sequel Jedi Survivor, ma anche in Europa The Quarry se l’è cavata bene, raggiungendo la seconda posizione nella classifica.

Giochi PS5 più scaricati in USA/Canada | Giugno 2022

The Quarry Star Wars Jedi Fallen Order NBA 2K22 MLB The Show 22 GTA V LEGO Star Wars The Skywalker Saga Elden Ring Among Us Sonic Origins Rainbow Six Siege

Giochi PS5 più scaricati in Europa | Giugno 2022