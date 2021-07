PlayStation: fan creano una petizione contro il gioco di Kojima con Xbox

Qualche ora fa vi abbiamo parlato della possibilità di vedere in futuro un nuovo gioco di Hideo Kojima su Xbox. A darci questo indizio è stata una lettere d’intenti apparsa sul web proprio di recente. Ovviamente manca ancora l’ufficialità, ma nel frattempo gli appassionati del mondo PlayStation non hanno voluto perdere tempo per dimostrare di essere contrariati alla possibilità di vedere Hideo Kojima lavorare ad un titolo che, presumibilmente, non vedrebbe la luce sulle console Sony.

È di poco fa la notizia che nessuno poteva aspettarsi, con alcuni fanatici di PlayStation hanno aperto una petizione per cancellare il vociferato progetto di Kojima con Xbox. “Kojima sta tradendo i suoi fedeli fan. È stato accecato dall’avidità. Dobbiamo aiutarlo a tornare dalla parte dei vincitori”, questo è quanto si può leggere all’interno della descrizione della petizione che si può trovare pubblicamente sul noto sito Change.org.

La cosa triste è che da quanto sembra questa petizione è stata fatta con un intento serio e già in molti hanno aderito lasciando una propria firma. Nello specifico la petizione indetta richiede il raggiungimento di 200 firme per essere inserita all’interno delle petizioni consigliate all’interno del sito, e le firme sono attualmente arrivate a coprire poco più della metà della cifre richiesta.

La cosa assurda è che il tutto è stato scaturito da un rumor. Non c’è alcuna certezza, infatti, che la collaborazione tra Hideo Kojima e Xbox possa davvero andare in porto, e anche se fosse, piagnucolare sbattendo i piedi per terra non è sicuramente una reazione che desta maturità. Se il tutto verrà davvero annunciato prossimamente Kojima non tradirebbe nessuno, e forse questi presunti fan del videogioco dovrebbero cominciare a capire che dalla parte dei vincitori ci si ritrova solo nel momento in cui si smette di fare queste inutili “guerre”.