PlayStation, il numero di utenti attivi è spaventoso

Nel dicembre appena trascorso, PlayStation ha festeggiato un nuovo record: ben 123 milioni di utenti attivi tra le console PS5 e PS4. Un incremento notevole rispetto ai 112 milioni registrati nel dicembre 2022, segno tangibile della crescita costante dell'impero videoludico di Sony.

L'annuncio, avvenuto durante la conferenza al CES 2024, è stato fatto niente meno che dal CEO di Sony, Kenichiro Yoshida.. Questo dato va oltre la mera cronaca statistica; esso riflette una realtà in cui la PS4 dimostra una sorprendente vitalità, affermandosi ancora come piattaforma di gioco preferita, nonostante siano passati più di tre anni dal lancio della PS5.

Il record di utenti attivi è anche un indicatore cruciale per servizi come il PS Plus, che beneficiano direttamente dall'attività mensile degli utenti PlayStation. Insomma, possiamo certamente confermare che Sony sta lavorando egregiamente con le proprie piattaforme da gioco.

L'ecosistema PlayStation dimostra una robustezza straordinaria, con la PS4 che funge da fulcro dell'esperienza di gioco e la PS5 che continua a crescere in maniera esponenziale, il futuro videoludico di Sony si presenta radioso.

Nel 2024 sono attese numerose nuove esclusive, come Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers 2, Rise of the Ronin e Silent Hill 2 che certamente contribuiranno alla crescita di utenti e soprattutto di console PS5.