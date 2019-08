PlayStation Italia ci augura Buon Natale... peccato che siamo in pieno Agosto! Ecco il curioso errore (?) avvenuto sul canale YouTube ufficiale!

Negli ultimi anni PlayStation si è spesso distinta per una serie di pubblicità molto interessanti, frequentemente incentrate sulla celebrazione del videogiocatore, seguendo lo slogan “4theplayers”. La creatività, è innegabile, non è mai mancata al reparto marketing della società giapponese, ma questa volta, forse, siamo andati un pelo troppo oltre: PlayStation Italia ci augura buon Natale… in pieno agosto!

Potete vedere il video, condiviso da poco sul canale YouTube ufficiale, qui sotto. Nel filmato ci viene augurato buon Natale e ci viene ricordato come le feste siano il momento migliore da passare in compagnia degli amici online, grazie all’abbonamento PlayStation Plus.

Diamo per scontato che si tratti di un errore, visto anche che il filmato si chiama semplicemente “PS Plus Natale”. Manca inoltre ogni descrizione sotto il video. Un piccolo (grande?) errore umano che, dobbiamo ammetterlo, ci ha fatto sorridere.

Ancora una volta i videogame ci sorprendono tutti, anche se forse gli auguri di Buon Natale con questo caldo non erano proprio la scelta migliore. Agosto, in ogni caso, è un ottimo mese per gli abbonati a PlayStation Plus: i giochi gratis per PS4 sono infatti due titoli di altissima qualità, WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4. Diteci, dopo aver visto questo video sentite la magica atmosfera di dicembre? Lo vorreste anche voi un bel fuoco nel caminetto?