Qualche settimana fa PlayStation Italia ci ha presentato un nuovo format vodcast chiamato La Casa dei Player. Questa serie di video mette sotto la lente d’ingrandimento il gigantesco contenitore di esperienze videoludiche che è il servizio in abbonamento PS Plus, il tutto presentato e raccontato da una delle voci più iconiche e riconosciute che abbiamo qui in Italia: quella di Ualone. Ora dopo un primo episodio molto apprezzato dai fan del marchio Sony, questo format sarà presente anche al prossimo Lucca Comics & Games 2022.

La bellissima città di Lucca sarà a tutti gli effetti La Casa dei Player, con il vodcast che prenderà vita in Piazza dell’Anfiteatro, uno dei luoghi più affascinanti della città toscana. Per l’occasione il format si trasferirà in un’imponente cupola geodetica che farà da salotto sia fisico che virtuale, in cui ci saranno ben tre padroni di casa: i due streamer ufficiali di SIE Italia, FortuTheGamer e Prattq uello, e il giornalista videoludico Ualone .

Ma le personalità del settore che popoleranno la Casa dei Player non finiscono affatto qua, dato che sarà presente anche MikeShowSha, creatore di contenuti sul web che con oltre 3 milioni di iscritti al suo canale YouTube, e più di 700.000 follower su Twitch, è uno dei creator italiani più seguiti e apprezzati. Si unisce anche Francesco Frank Lotta, conduttore radiofonico italiano, in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Deejay, appassionato di viaggi “on the road” e del medium videoludico.

Infine, viene sottolineato che tutti gli appuntamenti all’interno de La Casa dei Player saranno trasmessi in diretta sul canale Twitch ufficiale di PlayStation Italia, per consentire, anche a chi non potrà essere presente fisicamente a Lucca, di assistere alle dirette comodamente da casa propria. Ovviamente il punto focale delle trasmissioni sarà quello di scoprire tutte le novità del nuovo servizio PS Plus e i contenuti presenti nel catalogo digitale che gli ospiti preferiscono.

Vi ricordiamo che l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games comincerà il prossimo venerdì 28 ottobre 2022 e terminerà il primo novembre 2022.