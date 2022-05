Fin da quando Sony ha cominciato a portare alcune sue esclusive su PC, in tanti si sono chiesti se il colosso nipponico potesse decidere di lanciare anche un suo launcher, esattamente come fatto da Xbox. Un eventuale client potrebbe essere davvero in dirittura d’arrivo e potrebbe essere basato sul PlayStation Network.

Al momento non c’è ancora un annuncio ufficiale in merito, ma un’offerta di lavoro potrebbe aver svelato una delle prossime mosse di Sony in merito alla sua release su PC. Come riportato da DualShockers, infatti, al momento il colosso nipponico è alla ricerca di una figura in grado di ricoprire il ruolo di Director e Product Management nel settore PC. Nella descrizione dell’offerta si cita direttamente l’integrazione di alcune piattaforme, tra cui il PlayStation Network, proprio su PC.

Come spesso accade in questi casi non c’è ancora nulla di ufficiale, eppure l’idea di avere un client di PlayStation sui nostri PC non appare così assurda. Jim Ryan ha già dichiarato che in futuro ulteriori titoli esclusivi arriveranno anche su PC e pur non sacrificando Steam ed Epic Games (le piattaforme di vendita per i first party di Sony), potrebbe avere senso integrare un unico ecosistema, in grado di gestire la libreria dei propri giochi, oltre che gli amici e un eventuale store dedicato.

In quale forma, quando e soprattutto in che modalità un launcher di PlayStation Network possa arrivare sui nostri PC sono ancora delle incognite a cui non possiamo rispondere. La cosa migliore da fare in questi casi è dunque attendere qualche comunicazione da parte del publisher. Sicuramente, almeno lato PC, qualche novità potrà arrivare nel corso dei prossimi mesi o nel 2023, a patto che ovviamente il progetto si concretizzi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.