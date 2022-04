Un annuncio? Non proprio, ma poco importa. Nel corso della giornata odierna, infatti, Epic Games ha svelato in un lungo articolo (probabilmente aggiornato in anticipo per errore) la data di uscita di Uncharted 4 nella sua versione più completa per PC. Il gioco, che include anche il DLC stand alone con Chloe e Nadine, è davvero vicino.

Già uscito per PlayStation 5, Uncharted 4 e il DLC stand alone arriveranno su PC nel corso dell’estate. Più precisamente, il pacchetto (chiamato Uncharted: Legacy of Thieves Collection o in italiano Uncharted: Raccolta L’Eredità dei Ladri) sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2022 su Epic Games e ovviamente Steam. “Due classici console rimasterizzati sono in arrivo su PC. Il pacchetto include il gioco base, con protagonista Nathan Drake, impegnato a cacciare tesori in tutto il mondo. La sua espansione, l’Eredità Perduta, è il primo titolo della serie con protagonista Chloe Frazer”, si legge nel blog di Epic Games.

La data di uscita di Uncharted 4 per PC non è però una sorpresa. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, la release date dell’ultima avventura di Nathan Drake e del DLC con protagonista Chloe venne svelata in anticipo da SteamDB. Il sito infatti mostrò come la build si aggiornò, includendo proprio il 20 giugno 2022 come data di uscita. Ovviamente trattandosi di un leak non c’erano conferme in merito, ma a quanto pare sì, era tutto vero!

L’arrivo di Uncharted 4 su PC conferma, ancora una volta, come Sony sia impegnata a portare i giochi PlayStation su Steam ed Epic Games. La strategia non cambierà ovviamente a breve, considerato che proprio nelle ultime ore il colosso nipponico sta espandendo ancora di più la sua divisione per i porting, con la ricerca di un nuovo Director che si occuperà appunto di espandere questo settore di mercato. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.