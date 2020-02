PlayStation ha vinto su Nintendo 64 perché i giocatori giapponesi preferiscono “i giochi deprimenti”

Nintendo è nota a tutti per i suoi giochi colorati ed energici, pieni di personaggi gioiosi all’interno di mondi sì “pericolosi” ma sempre con un taglio cartoon. Anche PlayStation ha saputo proporre la sua dose di opere colorate negli anni, ma non mancavano titoli più oscuri, con storie cariche di dramma. I giocatori giapponesi hanno premiato maggiormente la console Sony, a fine anni novanta, perché preferivano “stare da soli nelle loro stanze a giocare videogame deprimenti“.

Questo avete appena letto è l’opinione di Hiroshi Yamauchi, presidente di Nintendo dal 1949 al 2002, scomparso nel 2013. Nintendo Life ha recentemente rivenuto delle vecchie copie di Gamers’ Republic nelle quali viene dato uno spazio a Yamauchi. Il presidente afferma specificatamente che il successo del Nintendo 64 è stato minato dalle preferenze dei videogiocatori: ovviamente i toni sono a dir poco polemici.

Yamuchi chiaramente non stava apprezzando la piega più seria dei videogiochi di quell’epoca. La vittoria di PlayStation non è stata causata unicamente dallo stile dei giochi, ma anche dal fatto che ha optato per i CD, abbandonando le vecchie cartucce. Nintendo, invece, non ha seguito questa strada e vari sviluppatori di terze parti l’hanno abbandonata, come ad esempio Square Enix.

Nel 2001, però, anche Nintendo si è “arresa” e ha realizzato una console con lettore ottico: parliamo ovviamente del Gamecube. Nel 2006, inoltre, Wii ha proseguito su questa strada. Nintendo Switch, invece, è tornata alla cartucce, ottenendo comunque un grande successo.

Hiroshi Yamauchi era noto per il suo modo di fare molto diretto: non si faceva problemi a criticare le altre società e la loro fanbase. In ogni caso, ancora oggi Nintendo è nota per la sua natura family friendly: abbandonare le proprie radici di rado è una scelta corretta come ci ha spiegato l’ex-presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime.