Il PlayStation Plus ha da poco cambiato formula con i nuovi piani di abbonamento Premium ed Extra che affiancano quello classico, ora chiamato Essential. Il servizio di casa Sony, in modo analogo a quanto accade con Xbox Game Pass adesso è dotato di un vero e proprio catalogo che si aggiorna periodicamente. Nei mesi scorsi, il PS Plus ha inserito titoli interessanti già al day one come Stray, oltre a giochi di livello come Ghost of Tsushima e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

In un post sul blog ufficiale di PlayStation, Sony ha appena diffuso quelli che saranno invece i nuovi titoli inseriti nel mese di settembre. I giochi in questione si dividono tra i titoli mensili, disponibili dal 6 settembre al 3 ottobre 2022 e i nuovi giochi del catalogo per PlayStation Plus Extra e Premium che, invece, arriveranno il 20 settembre. Partiamo dai titoli mensili che, questo mese, vedono protagonisti Need For Speed Heat, Granuble Fantasy: Versus e Toem (soltanto su PS5).

Molto più interessanti, invece, sono i titoli che arriveranno su PlayStation Plus Extra e Premium a partire dal 20 settembre. Il catalogo, infatti, si arricchisce di molti tripla A come Deathloop, Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2 e Dragon Ball Xenoverse 2. Ad essi si affiancano altri giochi interessanti come Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, Rayman Legends e Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition.

A questi, sempre a partire dal 20 settembre, si uniscono molti altri titoli che vanno ad arricchire il catalogo dei classici presenti su PlayStation Plus. Tra questi, segnaliamo Syphon Filter 2, The Sly Collection e Toy Story 3. Oltre ai titoli elencati, il catalogo di PS Plus vede altre aggiunte nei suoi piani di abbonamento. Potete consultare la lista completa nel post ufficiale pubblicato da Sony sul PlayStation Blog.