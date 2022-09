Come ogni mese, Sony ha annunciato la lineup dei titoli gratuiti che saranno inseriti su PlayStation Plus per il prossimo mese. I giochi in questione sono piuttosto interessanti, anche se come di consueto, non sono esattamente delle uscite recenti. Anche per il mese di ottobre, inoltre, i titoli offerti da Sony vedranno due giochi per PS4 e uno che sarà disponibile sia su PS4 che su PS5. La lineup, infatti, vede protagonisti Injustice 2, Hot Wheels Unleashed e Superhot che, a partire dal 4 ottobre, sostituiranno i giochi di settembre.

Il più interessante del trittico è sicuramente Injustice 2 (lo trovate anche in versione Xbox su Amazon). Pur avendo sulle spalle ormai cinque anni, il picchiaduro ambientato nell’universo DC può ancora dire la sua ed è assolutamente consigliato per tutti coloro che non hanno ancora avuto occasione di provarlo. Con una modalità storia coinvolgente e i match che permettono di eseguire un vasto numero di mosse sfruttando anche gli scenari di gioco, Injustice 2 è sicuramente un’aggiunta gradita per il catalogo di PlayStation Plus.

Per quanto riguarda Hot Wheels Unleashed, invece, si tratta di un interessante racing game. Improntato su uno stile arcade, il titolo ha ricevuto recensioni per lo più positive dalla critica. Con una discreta varietà di piste e buone meccaniche di gara, il gioco può fornire una piacevole esperienza ai giocatori. Tuttavia, le sue dinamiche piuttosto ripetitive rischiano di stancare velocemente gli utenti.

Infine, Superhot è un indie piuttosto apprezzato dal pubblico con delle meccaniche innovative. Il titolo, uscito nel 2016, è infatti il frutto di una “7 days FPS challenge”, sfida in cui degli sviluppatori provano a realizzare prime versioni di videogiochi in soli sette giorni. Dopo questa challenge, il titolo è stato migliorato fino alla versione definitiva che offre un gameplay decisamente insolito. In Superhot, infatti, il tempo scorrerà soltanto mentre ci muoviamo, rallentando fino a quasi fermarsi se non premiamo alcun comando. In questo modo, le meccaniche e dinamiche di gioco cambiano radicalmente rispetto a quello che siamo abituati a vedere.