PlayStation: portare i giochi su PC fa bene, Helldivers 2 è un successo

Il lancio di Helldivers 2 su Steam è stato un successo, conquistando il titolo di miglior lancio PlayStation di sempre sulla piattaforma di distribuzione digitale. Nonostante alcuni problemi tecnici abbiano offuscato l'esperienza di gioco per alcuni utenti, il nuovo sparatutto prodotto da Sony ha catturato l'attenzione della community con un'entusiasmante e solida esperienza di gioco.

Con quasi 82.000 giocatori (81.400) contemporanei, Helldivers 2 ha superato i risultati ottenuti da titoli di spicco come God of War, dimostrando che il lancio al day one PlayStation su PC, può solo che funzionare. Nonostante alcune recensioni negative sull'esperienza tecnica, i feedback generali sono positivi, lodando l'azione frenetica e le meccaniche di gioco ben rifinite.

L'inaspettato successo di Helldivers 2 su Steam potrebbe essere considerato una sorpresa, considerando la modesta promozione del titolo rispetto ad altre esclusive PlayStation. Tuttavia, il forte riscontro positivo della community dimostra che il gioco ha conquistato il suo spazio nel cuore dei giocatori, superando le aspettative iniziali, forse anche per merito del prezzo (39,99 euro) che potrebbe aver convinto molti a provarlo.

La nostra recensione arriverà nel corso dei prossimi giorni, fino ad allora ci auguriamo che il team riesca a risolvere le problematiche su PC, garantendo un'esperienza online di livello per tutti.