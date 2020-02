PlayStation approda su TikTok con il proprio profilo ufficiale

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo della prossima generazione di console, e nel frattempo sia Sony continua a rilasciare saltuariamente qualche nuova informazione riguardo a PlayStation 5. Mentre non è ancora chiaro quando verrà finalmente svelata al mondo interno la prossima console di casa Sony, PlayStation ha aperto il proprio profilo ufficiale su TikTok.

Finora, il profilo TikTok della casa giapponese presenta al suo interno solamente due video. Il primo è stato pubblicato lo scorso dicembre e ha scherzosamente fatto luce sul processo creativo che ha portato all’apertura dello stesso account, mentre il secondo è stato pubblicato qualche giorno dopo e offre ai propri followers un breve sketch che cita il sistema di riposo di Death Stranding.

La cosa interessante nell’imbattersi sul nuovo profilo di PlayStation, è il notare la popolarità che hanno ricevuto entrambi i video pubblicati durante lo scorso dicembre e constatare come la presenza della compagnia giapponese su TikTok sia passata particolarmente in sordina per tutto questo tempo. C’è da domandarsi a quando vedremo un nuovo contenuto targato PlayStation su TikTok, dato che sembra che si siano già perse le tracce di un qualsiasi segno di vita dopo i primi due video pubblicati nel mese di dicembre.

Che sotto sotto Sony abbia intenzione di annunciare PlayStation 5 direttamente sul proprio profilo TikTok? Oppure questo è un chiaro segnale che PS5 avrà funzioni dedicate al social cinese? Entrambe le cose ci sembrano difficilmente plausibili, ma non è mai detta l’ultima parola e nel dubbio vi consigliamo di tenere d’occhio il profilo. Eravate a conoscenza dell’esistenza del profilo ufficiale PlayStation su TikTok?