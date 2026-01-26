Il panorama delle presentazioni PlayStation potrebbe arricchirsi già nelle prossime settimane con un nuovo State of Play previsto per febbraio. A riferirlo è NateTheHate, insider noto nella community per aver anticipato correttamente numerosi annunci e reveal in passato, che ha confermato l'arrivo dell'evento in risposta a un utente su X. La cadenza degli State of Play si confermerebbe quindi piuttosto regolare: negli ultimi cinque anni, quattro hanno visto la casa giapponese organizzare un appuntamento proprio nel mese di febbraio, rendendo questa finestra temporale ormai una tradizione consolidata per gli appassionati della piattaforma.

L'indiscrezione è emersa mentre NateTheHate ribadiva un'altra sua precedente affermazione riguardante Red Dead Redemption 2, di cui secondo l'insider arriverebbe prima o poi una versione enhanced per PS5, Xbox Series X|S e la futura Switch 2. Il dialogo con la community ha quindi fornito un'occasione per svelare tempistiche più precise sull'evento Sony, che potrebbe rappresentare un'importante vetrina per i progetti in arrivo nel corso dell'anno.

L'ultimo State of Play trasmesso risale a novembre 2025 ed era dedicato esclusivamente al mercato giapponese, con un focus su titoli destinati principalmente al pubblico nipponico come Dragon Quest 7 Reimagined, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, Octopath Traveler 0, Marvel Tokon: Fighting Souls e Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows. Quella presentazione aveva quindi un taglio molto specifico, lasciando il pubblico occidentale in attesa di novità più generaliste.

Quattro degli ultimi cinque anni hanno visto Sony organizzare uno State of Play a febbraio, consolidando questa finestra come appuntamento fisso per la community PlayStation

Per trovare uno State of Play "principale" bisogna tornare a settembre 2025, quando Sony aveva mostrato una lineup più variegata con titoli come Saros, Microsoft Flight Simulator, Battlefield 6, Nioh 3 e il tanto atteso Marvel's Wolverine. Quell'evento aveva generato notevole hype soprattutto per le sequenze di gameplay mostrate del titolo Insomniac, che aveva finalmente svelato concretamente il sistema di combattimento e le meccaniche del gioco.

La lineup first-party di Sony per il 2026 presenta al momento diversi progetti confermati: Saros è previsto per il 30 aprile, mentre Marathon arriverà il 5 marzo. Nel calendario figurano anche MLB the Show 26, atteso come ogni anno dagli appassionati di baseball, e Marvel's Wolverine, la cui finestra di lancio è stata fissata per il terzo o quarto trimestre dell'anno. A questi si aggiunge Marvel Tokon: Fighting Souls, sviluppato dallo studio giapponese Arc System Works, noto per la serie Guilty Gear e per la sua competenza nel genere dei picchiaduro.