PlayStation Store: Sony citata in giudizio, accusata di monopolio

PlayStation Store, come ben saprete, è il servizio pensato da Sony e lanciato nel 2011 il quale consente di scaricare molti contenuti, che siano questi a pagamento o meno. Col tempo abbiamo visto come sia migliorato ed evoluto, diventando davvero essenziale per tutti gli utenti appassionati delle console targate Sony. Dalle pagine di Bloomberg sembra che l’azienda nipponica sia stata citata in giudizio ed accusata di monopolio riguardanti proprio il suo negozio online che andrebbero a sfavorire i giocatori.

Sebbene non sia totalmente chiaro quello che è successo, proveremo a fare chiarezza sperando che nei prossimi giorni verranno aggiunti nuovi tasselli in merito a questa potenziale batosta nei confronti dell’azienda nipponica. Secondo Bloomberg, questa causa sostiene che Sony abbia un vero e proprio monopolio sul suo servizio riguardante l’acquisto dei giochi e dei contenuti digitali, sistema che sfavorirebbe i giocatori.

Circa due anni fa infatti Sony negli Stati Uniti avrebbe impedito a grosse multinazionali come Gamestop o addirittura Amazon di rivendere codici per acquistare contenuti sul PlayStation Store danneggiando così sia i consumatori che i negozi. Sony avrebbe quindi gonfiato i prezzi fino al 175% in più rispetto alle copie fisiche. “Il monopolio di Sony le consente di applicare prezzi vistosamente competitivi per i giochi digitali a marchio PlayStation, che risultano essere più alti delle loro controparti fisiche vendute in un mercato al dettaglio”, si leggerebbe nella denuncia.

I colleghi di Bloomberg hanno cercato così di contattare l’azienda, ricevendo però picche al momento. Per questo ad oggi vi invitiamo a prendere tale notizia con le dovute pinze in quanto al momento non esistono informazioni più dettagliate. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire come finirà questa assurda storia, fateci sapere intanto il vostro pensiero a riguardo con un commento qui sotto nella sezione dedicata.