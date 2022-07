A gennaio del 2022, Sony annunciò l’acquisizione di Bungie, lo studio creatore di Halo e Destiny. Il team di sviluppo ora è ufficialmente entrato in PlayStation, a distanza di circa 7 mesi dal primo comunicato che annunciava la gigantesca operazione di acquisto di una delle software house più conosciute e influenti del panorama dei videogiochi.

L’annuncio del completamento dell’acquisizione di Bungie da parte di Sony è arrivato tramite un post pubblicato sul blog ufficiale del team di sviluppo di Seattle e rilanciato direttamente dalle sue pagine social. “Siamo orgogliosi di annunciare che ci siamo uniti all’incredibile team di PlayStatin. Siamo emozionanti per il futuro della nostra società e siamo ispirati nel poter potare i giocatori di tutto il mondo per poter creare amicizie e ricordi”, le parole che accompagnano l’annuncio.

Nel post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Bungie ha dichiarato di aver trovato un partner ideale in SIE, che supporta il team di sviluppo in tutto ciò in cui crede e che vuole acceleranre la visione. “Il tutto preservando la nostra indipendenza, che batte nel nostro cuore. Come noi, Sony Interactive Entertainment crtede che i mondi di gioco sno solamente l’inizio di quello che le nostre IP possono diventare. Insieme condividiamo il sogno di creare franchise iconici che uniscono amici in tutto il mondo, famiglie attraverso le generazioni e fan attraverso le piattaforme e altri media”, si legge nel comunicato stampa, che a questo punto apre a possibilità mai viste prima, come per esempio un film su Destiny.

L’acquisizione di Bungie da parte di Sony è solo l’ultima di una serie di grandi manovra di tutta l’industria dei videogiochi. Nel corso del prossimo anno dovrebbe infatti finalizzarsi anche l’acquisizione del gruppo Activision Blizzard da parte di Microsoft. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.