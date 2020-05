Pokémon GO: un exploit consente ai giocatori di scalare le classifiche competitive

Vi abbiamo già parlato dell’inizio della Seconda Stagione della Lega Lotte GO di Pokémon GO. In questo momento, i giocatori di tutto il mondo si stanno sfidando a vicenda in dure battaglie al fine di scalare le classifiche competitive. Nelle ultime ore però, alcuni giocatori avrebbero scoperto un modo abbastanza particolare per ottenere punteggi sempre più alti immeritatamente. In particolare, ci riferiamo ad un exploit che viene sfruttato da alcuni allenatori per vincere le partite. Ma come funziona esattamente?

In pratica, mentre il sistema ci abbina con un altro giocatore da sfidare, è possibile vedere il livello dell’avversario che si ha di fronte e in caso decidere se abbandonare immediatamente la partita uscendo dalla schermata prima che la sfida inizi. L’exploit in questione, sta dunque consentendo a molti giocatori di cercarsi l’avversario più abbordabile e con un punteggio più basso, in maniera tale da aumentare drasticamente le possibilità di vittoria scalando le classifiche.

A rendere noto il problema è stato SvanGe, un giocatore di Pokémon GO che ha rivelato l’esistenza dell’exploit su Reddit, cercando così di informare indirettamente Niantic Labs, la celebre software house sviluppatrice di Pokémon GO. Per il momento però, Niantic non si è pronunciata su questo strano “trucchetto”, è comunque molto probabile che nelle prossime ore la casa di sviluppo statunitense faccia qualcosa per impedire di falsare le classifiche competitive del loro gioco.

D’altronde, Niantic nell’ultimo periodo ha portato avanti molte iniziative divenute poi delle vere e proprie modifiche che hanno consentito ai giocatori di tutto il mondo di giocare comodamente da casa propria, viste le restrizioni imposte dai vari governi legate alla situazione emergenziale della pandemia. Prima di lasciare questa pagina, vi invitiamo a lasciare un vostro commento sulla vicenda qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.