Pokémon GO: giocare da casa è sempre più comodo, ecco i dettagli sui Remote Raid

Ninantic, creatore del fenomeno Pokémon GO, ha annunciato nuovi dettagli sulle funzioni in sviluppo per permettere a tutti i fan dell gioco di giocare da casa rimanendo al sicuro. Più precisamente, parliamo di nuovi tipi di Raid, in Raid Remote, che permettono di giocare dalla distanza. Queste novità sono in arrivo e non hanno ancora una data di uscita precisa, ma gli sviluppatori hanno deciso di darci qualche prima informazione a riguardo.

I Remote Raid utilizzeranno un nuovo tipo di pass, chiamato molto semplicemente Remote Raid Pass. Quest’ultimo permetterà di accedere a qualsiasi raid visibile sulla mappa o nella visuale dei “raid nelle vicinanze”. Solo un certo numero di persone potranno partecipare da remoto e non sarà possibile tenere con sé più di un determinato quantitativo di Pass nello stesso momento. Purtroppo, per il momento non è dato sapere di quali cifre esatte stiamo parlando.

Sappiamo però che, almeno inizialmente, i danni inflitti saranno gli stessi di un normale raid: in futuro, probabilmente, il valore calerà. Inoltre, Niantic ha confermato che un certo numero di Remote Raid Pass sarà garantito a tutti i giocatori grazie a un bundle dal costo simbolico di 1 PokéMoneta. Dopo di che, saranno offerti bundle al prezzo scontato di 100 PokéMonete. Potremo quindi giocare da casa senza dover investire troppe risorse.

Non è inoltre chiaro quanto a lungo rimarranno attivi i danni in-game e per quanto tempo saranno attivi i prezzi scontati: di certo dipenderà anche dalla situazione sanitaria mondiale. Queste novità sono ovviamente sviluppate per far fronte all’impossibilità di uscire all’aperto a giocare a Pokémon GO, ma considerando le informazioni già in nostro possesso, sembra che Niantic abbiamo già pensato a come mantenere i Remote Raid anche dopo che la situazione sarà tornata alla normalità.

Infine, ci saranno una serie di aggiornamenti per correggere bug, potenziare Pokémon e oggetti. Dovremo però attendere che tutto venga rilasciato, prima di conoscere i dettagli. Diteci, cosa ne pensate? Poter giocare da casa a Pokémon GO vi aiuterà a passare meglio la quarantena?