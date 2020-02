Pokémon GO: Chansey cromatico nell’evento di San Valentino

Pokémon GO è disponibile ormai da diversi anni, il titolo targato Niantic non accenna a fermarsi quando si parla di aggiornamenti e novità. Diversi giorni fa vi abbiamo parlato dei contenuti aggiuntivi di febbraio ed infatti uno dei prossimi eventi dedicati sarà quello di San Valentino. Questo si terrà dal 14 febbraio 2020 fino al 17 febbraio e per questo lasso di tempo debutteranno Pokémon inediti della quinta generazione come Alomomola e Audino, ma il protagonista sarà sicuramente Chansey shiny.

Probabilmente sarà possibile trovarlo con maggiore frequenza selvatico, ma non è detto che la sua controparte cromatica sia facile da trovare Oltre a questa aggiunta sarà più semplice trovare creaturine di colore rosa come Clefairy, Jigglypuff, Lickitung, Miltank etc.

Di seguito vi mostriamo la nota ufficiale del team di sviluppo: “Audino, il Pokémon ascolto e Alomomola, il Pokémon assistenza, faranno il loro debutto in Pokémon GO! Sono abbastanza rari, riuscirete a incontrarli solo se sarete molto fortunati. Durante l’evento i normali Moduli esca dureranno sei ore e riceverete un bonus caramelle da cattura raddoppiato. Se sarete fortunati potete catturare un Happiny cromatico o incontrare un Chansey cromatico. Inoltre il 15 febbraio verrà organizzato un raid dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di Lickitung con la mossa speciale Corposcontro. Potrete ricevere gratuitamente fino a cinque biglietti raid aggiuntivi durante l’evento lanciando dischi foto nelle palestre. Non potrete conservare più di uno di questi biglietti raid contemporaneamente e non saranno più disponibili al termine dell’evento. Gli Allenatori fortunati potranno incontrare il Lickitung cromatico.”

Se siete giocatori del titolo Niantic vi aspetta un febbraio davvero corposo. Cosa ne pensate di questa notizia? Vi manca qualche Pokémon rosa di qualche tipo? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per tutte le novità e notizie relative a Pokémon GO.