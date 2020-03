Pokémon GO: Community Day cancellato causa Coronavirus, in arrivo bonus e nuovi Pokémon

Nei giorni scorsi, siamo stati testimoni, a malincuore, della cancellazione di diversi eventi legati al mondo videoludico e non solo, a causa del dilagare dei casi di Coronavirus; tra tutti, il più importante è forse la cancellazione dell’E3 2020, come già discorso in questo articolo. Anche Niantic, sviluppatori di Pokémon GO, si sono visti in difficoltà e costretti a cancellare ulteriori eventi legati al loro titolo.

L’ultimo che si è andato aggiungere alla lista è stato il Community Day, che doveva tenersi proprio nel mese di marzo, evento legato al Pokémon Abra, di tipo Psico di prima generazione, e appartenente alla linea evolutiva che conduce ad Alakazam. Gli sviluppatori hanno emesso un comunicato sul sito di Pokémon GO, in cui spiegavano che l’evento per ora è cancellato e sarà riorganizzato in data da destinarsi, quando le cose si sistemeranno.

Per affievolire la situazione, Niantic ha deciso di attivare dei bonus per Pokémon GO, già disponibili da oggi aggiornando l’app. Ecco di cosa si tratta nello specifico:

sarà possibile acquistare 20 Incensi al prezzo di 1 PokéCoin, con gli oggetti che vedranno la durata estesa ad un’ora;

è stata ridotta la distanza necessaria a schiudere le Uova negli Incubatori;

ora i PokéStop offriranno ricompense ai giocatori più frequentemente;

aumenteranno gli habitat popolati dalle creature, e appariranno nuovi Pokémon allo stato selvatico.

Stiamo vivendo certamente un periodo di crisi globale, ma è bene in tutto questo rispettare le normative ed utilizzare il buonsenso: nel frattempo, per tenerci occupati e sconfiggere la noia durante questo periodo di quarantena, diverse case produttive si sono unite mettendo a disposizione una raccolta di videogiochi gratis: troverete tutti i dettagli qui. Speriamo di avere altre novità sulle iniziative di Pokémon GO da casa Niantic, siccome in questo mese erano previste altri eventi dedicati ai Pokémon Genesect, Lugia e Cobalion.