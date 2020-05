Pokémon GO: un nuovo evento con i Pokémon di Galar e Unima è stato annunciato, ecco i dettagli

Dopo l’evento l’Ora dei Raid dedicato a Terrakion, Niantic Labs annuncia un nuovo contenuto per Pokémon GO, il celebre titolo mobile dedicato ai fan delle creature più famose del globo. Ci riferiamo alla Ricerca Speciale Campione della Sfida Classica 2020, accessibile per tutti quegli allenatori che hanno portato a termine le ricerche a tempo dei 4 precedenti eventi tematici di Pokémon GO.

Per chi non fosse riuscito nell’impresa, segnaliamo che tramite il negozio in-game sarà possibile acquistare uno speciale biglietto che vi consentirà di avere accesso alle missioni con le relative ricompense. Per quanto riguarda data e ora in cui inizierà l’evento, vi ricordiamo che il giorno attualmente fissato da Niantic Labs è mercoledì 3 giugno alle ore 13:00.

We’ve had fun with all of you during our Throwback Challenge! You needed to complete four research lines to get the Special Research. You’ll also now be able to access the Throwback Challenge 2020 Special Research by purchasing a ticket in the shop! https://t.co/gEZAzpzO9T pic.twitter.com/LtOJZVlVqA — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 20, 2020

La Ricerca Speciale Campione si protrarrà fino alla giornata di lunedì 8 giugno sempre ore 13:00. Durante quei giorni, i giocatori potranno trovare i Pokémon delle Regioni di Galar e di Unima, con possibilità di incontrare, ad esempio, creature come Meowth e Stunfisk. Inoltre, gli allenatori avranno accesso ad alcune missioni di ricerca che offriranno la possibilità di incontrare Pokémon di Unima come Snivy, Tepig, Oshawott, Blitzle, Audino, Darumaka, Gothita e Genesect. Da segnalare anche la presenza di nuove ricompense tra cui gli occhiali del Professor Willow, utilizzabili come oggetto per il proprio avatar.

Ma le novità non si fermano di certo qui, i giocatori durante questo periodo avranno a disposizione alcuni particolari bonus che vi citiamo qui di seguito:

Stunfisk di Galar apparirà allo stato selvatico e nei raid.

Alcuni Pokémon come Meowth, Zigzagoon, Darumaka e Stunfisk di Galar debutteranno nelle Uova da 7 km.

Maggiore probabilità di trovare i Pokémon della Regione di Unima allo stato selvatico.

E voi avete già deciso di prendere parte a questo evento? Diteci la vostra qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.