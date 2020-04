Pokémon GO: Il New York Times spiega agli allenatori come giocare da casa

Negli ultimi giorni vi abbiamo portato molte news relative a persone fermate dalla polizia perché girovagavano a caccia di Pokémon nonostante i divieti e le numerose restrizioni imposte dai vari governi. Ecco perché negli ultimi periodi Pokémon GO è finito nel mirino del New York Times.

Stiamo parlando precisamente dell’editoriale a cura di James Poniewozik, il quale si è divertito molto a ribattezzare il titolo di Niantic Labs col nome di Pokémon Stay. A parte la battuta, il giornalista ha voluto ricordare a tutti gli allenatori di mostriciattoli di non correre il rischio uscendo inutilmente da casa.

Successivamente il quotidiano americano ha elencato tutte le modifiche apportate da Niantic Labs al suo celebre titolo mobile affinché sia godibile comodamente da casa propria. Dal nostro canto non possiamo non ricordavi i bonus che Niantic Labs ha messo a disposizione per tutti i suoi giocatori. Una delle iniziative più apprezzate è stata sicuramente quella legata alle 50 Mega Ball e le 100 Pokéball acquistabili per il prezzo simbolico di una sola pokémoneta.

In futuro saranno introdotte altre nuove funzioni ancora più efficaci per garantire un’esperienza completa. Stiamo parlando ovviamente alla partecipazione ai Raid direttamente da casa, oltre ad alcune modifiche legate alla Sincroavventura che permetteranno di calcolare i passi dei giocatori anche nella loro abitazione. Il nuovo sistema quindi consentirà ai giocatori di schiudere le Uova delle creature anche senza mettere un piede fuori dalla propria abitazione. Infine, vi ricordiamo che tutti gli eventi fuori casa previsti per i prossimi mesi sono stati definitivamente cancellati, con la conseguente decisione di raddoppiare gli spawn di tutte le creature selvatiche presenti nel gioco.

Prima di lasciarci vi invitiamo a continuare a seguire le nostre pagine per tutte le prossime novità inerenti il mondo di Pokémon GO.