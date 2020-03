Pokémon GO: un altro giocatore a caccia di creature è stato fermato dalla polizia

Durante la scorsa settimana vi abbiamo parlato di alcuni giocatori fermati e multati dalla polizia poiché erano intenti a girovagare per strada, nonostante i divieti imposti per contenere la diffusione del coronavirus. Oltre al caso registrato nel nostro paese, che ha visto un ragazzo di 31 anni multato dalle autorità, anche la Spagna è stata protagonista di un caso relativo a un anziano signore di 77 anni grande fan di Pokémon GO.

Ad aggiungersi a questi, è quanto accaduto nelle ultime ore nel Regno Unito, dove un giocatore è stato fermato dalla polizia mentre era a caccia delle creature con la sua auto. Il fatto è accaduto precisamente a Stevenage, città dell’Hertfordshire. Il ragazzo era uscito di casa con la sua auto violando i recenti divieti introdotti nel Regno Unito. Le autorità britanniche hanno così fermato il mezzo e hanno comunicato al ragazzo di ritornare immediatamente a casa. “Non può essere considerata una condizione di reale necessità” hanno affermato le autorità all’uomo.

Il giovane giocatore di Pokémon GO è stato graziato dalle autorità: nessun provvedimento e nessuna multa è stata recapitata al britannico. Quest’ultimo si deve considerare molto fortunato a non essere incorso in alcune sanzioni come, ad esempio, un’ingente multa o addirittura al diretto sequestro dello stesso veicolo utilizzato per andare a caccia dei mostriciattoli.

Secondo quanto riportato, il ragazzo stava partecipando all’evento Psicomania di Pokémon GO, il quale è iniziato giusto qualche giorno fa. Vi ricordiamo che nelle ultime settimane sono state molte le iniziative lanciate da Niantic Labs per il suo Pokémon GO: ben 100 Pokéball gratis a tutti i giocatori e altrettante modifiche eseguite con lo scopo di rendere il gioco fruibile tranquillamente restando a casa.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo caso? Le autorità britanniche hanno fatto bene a non prendere provvedimenti? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.