Pokémon GO: svelata la mossa del community day di gennaio

Nonostante siano passati ormai più di tre anni dal suo lancio, Pokémon GO continua ancora a tenere duro, venendo costantemente aggiornato da parte della compagnia Niantic.

Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con l’annuncio del Pokémon del community day di gennaio: in particolare, nella giornata di oggi, la compagnia Niantic ci ha fatto sapere attraverso un post sul proprio account Twitter ufficiale la mossa di questo mese. La mossa in questione sarà Idrocannone, che sarà possibile ottenere semplicemente a seguito dell’evoluzione di Prinplup (secondo stadio evolutivo dopo Piplup, il Pokémon dell’evento di gennaio) in Empoleon.

Pokèmon Go vanta ad oggi più di 2 miliardi e mezzo di dollari di introiti.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti riguardanti Pokémon GO, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane. È infatti prevista per il 2020 la modalità Buddy Adventure, nonostante non siano ancora state rilasciate informazioni più precise a riguardo.

Vi ricordiamo che Pokémon GO è attualmente disponibile su entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android, per il download gratuito. E voi, state ancora giocando a Pokémon GO con i vostri amici? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!