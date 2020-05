Pokémon GO: oggetti gratis con un nuovo codice in regalo, ecco i dettagli

Pokémon GO è sempre uno dei grandi fenomeni per smartphone e sono in molte le compagnie che danno il via a campagna promozionali legate all’opera di Niantic. Tempo fa era toccato a Verizon, compagnia telefonica americana, ora tocca alla koreana Samsung. Più precisamente, Samsung permette di ottenere un codice da usare in Pokémon GO per ricevere una serie di oggetti gratis. Come ottenere il regalo?

Prima di tutto dovete andare sul sito di Samsung US, da lì è necessario creare un account o fare l’accesso se già ne possedete uno. Dopodiché, vi basterà scorrere verso il basso per trovare la parte dedicata a Pokémon GO e, tramite il pulsante dedicato, potete ottenere il codice in regalo che vi darà accesso a oggetti gratis. È importante notare che la promozione è aperta a tutti: non dovete per forza possedere uno smartphone Samsung per usare il codice. Attenzione però: il numero di codici non è infinito quindi vi conviene eseguire subito l’accesso per ottenere il regalo.

Precisamente, quali oggetti gratis si ottengono con il codice in regalo da Samsung? Prima di tutto un Poffin, poi tre Aroma e infine 35 PokéBall: considerando che è tutto gratuito, è impossibile lamentarsi. Non si tratta però dell’unica novità del momento: Niantic ha deciso di apportare una piccola modifica alla funzione di richiesta di PokéStop e Palestre. Precedentemente era una feature limitata ai giocatori di livello 40 o superiore, ma ora anche i giocatori di Livello 39 possono fare segnalazioni.

Recentemente, inoltre, vi abbiamo indicato una serie di codici liberi (aggiornati a maggio 2020) che permettono di ottenere molti altri oggetti gratis. Non dovete far altro che raggiungere il link e utilizzarli. Vi ricordiamo che i codici possono essere attivati direttamente dal gioco oppure tramite il sito di Niantic Labs.