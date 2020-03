Pokèmon GO: opzione Vista Oggi in arrivo, ecco di cosa si tratta

Pokèmon GO, sebbene sia un titolo uscito sul mercato per mondo mobile già da quasi quattro anni, non ha mai smesso di essere sempre aggiornato e tenuto in costante evoluzione dal team di sviluppo Niantic. Nel corso del suo arco vitale, a partire dalla distribuzione avvenuta per la prima volta nel luglio del 2016 fino ad oggi, ha ricevuto diversi grandi aggiornamenti, come l’introduzione dei raid e della possibilità di giocare con gli amici, o di sfidare giocatori casuali da tutto il mondo.

Ieri 23 marzo, il titolo ha visto l’aggiunta di una nuova funzione, chiamata Vista Oggi, che permetterà al giocatore di visionare tutti gli eventi, i bonus e le altre attività presenti in Pokèmon GO. Ecco cosa ha aggiunto in particolare:

Eventi : la nuova sezione mostrerà tutti gli eventi in corso, e, qualora ne siano presenti più di uno, questi verranno visualizzati ognuno in una carta differente. Gli eventi non saranno disponibili la prima volta in cui si aprirà la scheda Vista Oggi;

: la nuova sezione mostrerà tutti gli eventi in corso, e, qualora ne siano presenti più di uno, questi verranno visualizzati ognuno in una carta differente. Gli eventi non saranno disponibili la prima volta in cui si aprirà la scheda Vista Oggi; Pokèmon nelle Palestre : mostra tutti i Pokèmon che il giocatore ha deciso di mettere a difesa delle Palestre, mostrerà anche da quanto tempo il Pokèmon scelto è a difesa della Palestra , quali Pokèmon sono tornati durante la giornata, e quante Pokpèmonete sono state guadagnate difendendo una Palestra;

: mostra tutti i Pokèmon che il giocatore ha deciso di mettere a difesa delle Palestre, mostrerà anche da quanto tempo il Pokèmon scelto è a difesa della Palestra , quali Pokèmon sono tornati durante la giornata, e quante Pokpèmonete sono state guadagnate difendendo una Palestra; Serie: segue tutti i Pokèstop visitati e i Pokèmon catturati giorno per giorno;

Niantic ha promesso che la funzione Vista Oggi riceverà nuovi aggiornamenti in futuro, aggiungendo nuove opzioni, tra cui anche la possibilità di vedere quali eventi sono in programmazione per il futuro. E parlando proprio di eventi, sul blog inglese di Pokèmon GO, a partire da ieri è iniziato il Lugia Raid Week, di cui non si sa ancora molto a riguardo, poichè nella sezione italiana del blog tale voce è assente: vedremo se tale evento sarà indirizzato anche ai giocatori italiani del titolo.

Possiamo notare, quindi, che Pokèmon GO rimane sempre un gioco attuale e sul pezzo: recentemente, a causa della pandemia di coronavirus che dilaga in tutto il mondo, gli sviluppatori hanno apportato una modifica che permette a tutti i giocatori di giocare comodamente da casa, per cercare di tenerli occupati e al contempo evitare che il virus possa diffondersi ulteriormente.