Pokémon GO: il sistema di combattimento sta per cambiare, ecco i dettagli

Pokémon GO si appresta a introdurre una serie di cambiamenti al sistema di combattimento e alle mosse, oltre a introdurne di nuove. Ecco i dettagli.

Pokémon GO continua il proprio cammino (estremamente profittevole) e lo fa con nuovi aggiornamenti. Come annunciato da Niantic, sono in arrivo alcuni update al sistema di combattimento che si prefiggono lo scopo non solo di rendere più fluido e intuitivo il gioco, ma anche più accessibile per i nuovi giocatori.

Nelle prossime due settimane verranno introdotti i seguenti cambiamenti:

I tempi per i danni inflitti e per l’energia caricata sono stati migliorati, al fine di eliminare il vantaggio dei giocatori più esperti che sono a conoscenza del funzionamento di questa caratteristica che è considerata da Niantic semplicemente poco intuitiva e non utile alle dinamiche di gioco.

Quando un Pokémon subirà danni, la barra della salute lampeggerà leggermente.

Inoltre, saranno aggiornati anche alcuni attacchi come Bollaraggio, Crescipugno, Psichico e Urlorabbia. Le mosse sono state potenziate e rese più utili per tutti i tipi di Pokémon. Saranno inoltre introdotti due nuovi attacchi:

Fulmindenti: un attacco veloce di tipo Elettro – Arcanine, Steelix, Mightyena e Hippowdon

Gelodenti: un attacco veloce di tipo Ghiaccio – Suicune, Mightyena, Mawile, Hippowdon e Drapion

Rogodenti, invece, è stato depotenziato per essere parificato alla forza delle due nuove mosse. Altri cambiamenti coinvolgono le seguenti mosse di Pokémon GO:

026 Raichu di Alola: Tuonoshock – permette di sferrare attacchi caricati più velocemente per compensare una difesa più debole

028 Sandslash di Alola: Gelopugno – consente di infliggere in modo più affidabile danni di tipo Ghiaccio rapidi e potenti nella Lega Mega e nella Lega Ultra

038 Ninetales di Alola: Fascino – permette di sferrare un potente attacco veloce invece di un attacco caricato di tipo Ghiaccio nella Lega Mega e nella Lega Ultra

055 Golduck: Bollaraggio, Sincrumore e Incrocolpo – nuovi attacchi per rendere Golduck più unico

105 Marowak di Alola: Turbofuoco e Ruotafuoco – consentiranno a questo Pokémon di infliggere danni di tipo Fuoco in modo affidabile

226 Mantine: Bollaraggio – con questa mossa più potente rispetto al passato la creatura sarà più utile

303 Mawile: Rogodenti, Gelodenti e Crescipugno – la combinazione di queste mosse rende Mawile un Pokémon molto potente per la Lega Mega

461 Weavile: Urlorabbia – questo attacco rende Weavile un potente, seppur fragile, attaccante di tipo Buio contro il Team GO Rocket, i boss del raid e gli avversari della Lega Master

Niantic assicura inoltre che questi sono solo i primi aggiornamenti in arrivo su Pokémon GO. Diteci, cosa ne pensate?