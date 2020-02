Pokémon Home: svelato Grand Oak, la nuova strana versione del Prof Oak

Diverse settimane fa vi abbiamo parlato di Pokémon Home, il nuovo servizio cloud che consente il trasferimento dei proprio mostriciattoli preferiti tra i vari titoli della serie. A partire da oggi è disponibile su iOs, Android e Nintendo Switch. Pokémon Home è un servizio basato su cloud per Nintendo Switch e dispositivi mobili compatibili, pensato come un luogo in cui tutti i Pokémon possono riunirsi. Se collegherete lo stesso account Nintendo sia alla versione di Pokémon Home per Nintendo Switch, sia a quella per dispositivi mobili, potrete accedere agli stessi Box Pokémon su entrambe le versioni dell’applicazione. Se avete qualche dubbio potete andare a leggere la nostra notizia dettagliata sui costi dell’abbonamento e su come funziona. Se avete ulteriori dubbi potete fare la conoscenza di un nuovo personaggio che vi aiuterà passo dopo passo, il Grand Oak.

Questa versione particolare del Professor Oak sfoggia capelli lunghi, occhiali da sole funky e presenta anche un bel pizzetto da accompagnare al suo look stravagante. Appena Nintendo ha svelato questo buffo personaggio gli appassionati del brand sono impazziti, cominciando a pensare a diverse teorie, come quella che l’apparizione del professore suggerisce diversi mondi paralleli dell’universo Pokémon collegati tra di loro. Dobbiamo per forza citare in questo caso il film di Robert Zemeckis, in quanto notiamo una certa somiglianza con Emmett L. “Doc” Brown nel secondo capitolo di Ritorno al Futuro.

Grand Oak si presenta come “il più grande ricercatore Pokémon“, ma è tutto ciò che sappiamo al momento. Del resto non è la prima volta che il gioco targato Nintendo proponga delle “parentele”, ricordiamo ad esempio il cugino Manuel presente nelle due versioni di Sole e Luna. Sebbene l’estrema somiglianza, non è ancora chiaro come questo sia imparentato con il professore di Kanto. Conoscendo gli sviluppatori sicuramente verrà scoperto qualche dettaglio in più in futuro, magari con il prossimo capitolo della serie?

Cosa ne pensate di Pokémon Home? Come trovare il design di Grand Oak?