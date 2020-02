Pokémon Mistery Dungeon Squadra di Soccorso DX: disponibile un nuovo trailer

Che Pokémon sia uno dei brand più importanti della storia videoludica è già risaputo, un po’ meno invece la quantità enorme di videogiochi proposti. Dopo il successo di Rosso e Blu sul primo Game Boy, il nome dei Pokémon finì sulla bocca di tutti. Nintendo lo sapeva e grazie all’enorme successo fece uscire tantissimi titoli spin off del genere, alcuni insufficienti ed altri mediocri, ma c’è chi si è riservato un posto nel cuore di migliaia e migliaia di appassionati: Pokémon Mistery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu.

L’enorme successo di questi due titoli usciti per Game Boy Advance nell’ormai lontano 2006, portò inevitabilmente 11 anni dopo a sviluppare un remake: Pokémon Mistery Dungeon Squadra di Soccorso DX. Il gioco fu annunciato lo scorso Pokémon Direct, prima della presentazione delle due espansioni in uscita quest’anno di Spada e Scudo. In queste ore i ragazzi di Spike Chunsoft, insieme a The Pokémon Company e Nintendo, hanno diffuso un nuovo trailer che potete vedere proprio qui di seguito.

In Pokémon Mistery Dungeon Squadra di Soccorso DX potrete incontrare e reclutare diverse creaturine in questa appassionante avventura. Come al solito dovrete allenarvi, imparare mosse speciali più potenti e sconfiggere avversari temibili come Zapdos, Groudon e Regirock. Ricordiamo che sul Nintendo eShop è disponibile una demo giocabile, mentre il titolo verrà rilasciato tra meno di un mese, precisamente il 6 marzo 2020 sempre per Nintendo Switch.

Cosa ne pensate di questo trailer? Comprerete il gioco al lancio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordo di seguire le nostre pagine per tutte le informazioni e novità relative a Pokémon Mistery Dunegon Squadra di Soccorso DX.