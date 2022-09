In arrivo a novembre, secondo alcuni fan Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero aver fatto dei passi indietro, almeno a livello tecnico, rispetto a Leggende Pokémon: Arceus. A riportare l’opinione degli amanti della serie sviluppata da Game Freak e pubblicata da Nintendo ci ha pensato GamesRadar, che in un lungo articolo analizza questa situazione in cui il team di sviluppo si sarebbe ritrovato dopo il reveal di Grafaiai, un nuovo pocket monster.

A dare il via al tutto ci ha pensato CentroLeak, utente Twitter che si dedica proprio ai leak e alla condivisione del materiale ufficiale della serie. Secondo l’utente, in Pokémon Scarlatto e Violetto Game Freak avrebbe fatto un passo indietro per le animazioni riguardanti le battaglie rispetto a Leggende Pokémon: Arceus. E secondo GamesRadar, in realtà, CentroLeaks avrebbe perfettamente ragione.

Nella clip, infatti, viene fatto il paragone tra le nuove animazioni e quelle invece vecchie. Nelle prime manca completamente qualsiasi tipo di animazione per le mosse di contatto, che lascia intendere come in realtà i pocket monster si colpiscano solamente a distanza. In Pokémon Leggende: Arceus questo non accade, come dimostrato dalla comparazione. Non sappiamo quali siano i motivi dietro questa scelta: il gioco dovrebbe girare sullo stesso identico engine del precedente e i due titoli condividono la struttura open world. Game Freak potrebbe aver svelato Grafaiai utilizzando una vecchia build, ma appare leggermente improbabile. Ora come ora, però, i fan stanno dando ragione a Centro Leak e accusando gli sviluppatori di aver fatto un passo indietro rispetto al passato.

Another example of how battle animations are worse in #ScarletViolet compared to #PokemonLegendsArceus https://t.co/bu1UbgRVa4 — Centro LEAKS (@CentroLeaks) September 1, 2022

Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno nei negozi il 18 novembre 2022, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch. I due giochi saranno disponibili sia singolarmente, sia in un pacchetto che include tutti e due i nuovi titoli. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.