Mancano sempre meno settimane al lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, i due giochi che ci porteranno nella nona generazione di questo famoso franchise videoludico. Di trailer ed eventi speciali ne abbiamo visti parecchi (basti pensare al modo particolare con cui è stato presentato il nuovo Wiglett), ma a quanto pare c’è ancora qualcosa da raccontare con un nuovo trailer prima di partire definitivamente per un nuovo viaggio nella regione di Paldea.

Il nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto (li potete acquistare su Amazon) si apre con una sequenza riassuntiva di tutte le informazioni principali che sono state già rese note. Poco dopo condividiamo alcuni momenti del viaggio di un allenatore, il quale ci mostra per la prima volta come apparirà in game il gameplay sia esplorativo che combattivo. Sono subito confermati i cambiamenti nel combat system, che riprendono i combattimenti a turni classici per la serie principale.

Tra scarpinate e scampagnate per tutta Paldea e Pokémon shiny, il trailer continua con sezioni di gameplay inedite che mostrano come si affronteranno le sfide contro il team nemico di questa generazione. Tanto spazio anche all’open world, con la conferma che gli allenatori saranno liberi di scegliere il proprio percorso a piacimento tra più route diverse. Ovviamente tornano anche le battaglie con le palestre, che dopo diversi esperimenti riprenderanno ad avere un percorso più classico con tanto di Lega Pokémon finale da sconfiggere per diventare il miglior allenatore della regione.

Il trailer si conclude con un veloce sguardo alla personalizzazione degli allenatori e sul comparto multiplayer. Ancora una volta siamo stati inondati da una serie di novità e scorci della regione di Paldea. Sembra davvero che questa nuova generazione del franchise con le creature collezionabili sia una delle più vaste e piene di esperienze diverse da vivere. Vi ricordiamo, infine, che Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 18 novembre 2022.