Mentre ci avviciniamo sempre più al lancio dei titoli di nuova generazione Pokémon Scarlatto e Violetto, sembra che Game Freak abbia in serbo per noi ancora molte novità da svelare. Nel corso di un nuovo appuntamento a sorpresa, chiamato World Pokémon Ecological Society, sono stati mostrati una serie di nuovi filmati che mettono in mostra diverse aree della nuova regione di Paldea insieme ad alcune delle creature collezionabili che la abitano.

Serebii Update: Closer image of the new Pokémon or form that has been revealed for Pokémon Scarlet & Violet https://t.co/gDbXkHT3ar pic.twitter.com/uSrVTd7kvc — Serebii.net (@SerebiiNet) September 28, 2022

La nuova presentazione interattiva ci ha portati a scoprire diverse novità relative a questa nuova regione del mondo Pokémon, compresa una nuova creatura che ha fin da subito destato l’interesse e la curiosità di moltissimi appassionati. Se a prima vista sembra che si tratti di un nuova forma regionale di Diglett, andando avanti nella presentazione ci viene detto che questa non è una forma regionale ma una creatura del tutto nuova che si chiama Wiglett.

In Pokémon Scarlatto e Violetto scopriremo che se una creatura presenta troppe differenze rispetto a una classica forma regionale, quest’ultima viene catalogata in automatico come un qualcosa di completamente nuovo e diverso. In questo caso, quindi, Wiglett condivide solo alcuni degli aspetti di Diglett, ma il suo comportamento si è distaccato parecchio dai suoi cugini di Kanto a causa di un habitat naturale completamente diverso e che lo ha portato a sviluppate diverse caratteristiche uniche.

Come potete vedere dalle immagini, postate anche dal noto leaker Serebii su Twitter, Wiglett appare molto simile a Diglett solo per alcuni dettagli, come il design; ci sono però alcuni elementi, come la possibilità di allungarsi e, ovviamente, la colorazione, che differiscono parecchio. Di certo questo nuovo Pokémon sta facendo discutere la community di appassionati, diventando in poco tempo argomento di chiacchiera tra chi lo sta amando e chi, al contrario, non si reputa affatto soddisfatto di questa novità.