Sono passate ormai diverse settimane dal lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto, coi due nuovi giochi di Game Freak che hanno scatenato un bel po’ di discussioni. Non a caso questa nona generazione Pokémon è stata la più divisiva di sempre, con una grossa fetta della community che si è detta parecchio delusa dal risultato finale proposto nei due giochi. Ora, uno dei fan della storica saga ha voluto sviluppare una versione particolare di un gioco Pokémon mosso dall’Unreal Engine 5.

L’autore di questa nuova opera fan-made è lo youtuber conosciuto in rete come ‘ArcSin Jesse’, il quale ha dedicato molto tempo e molti video sull’utilizzo del motore grafico Unreal Engine 5. Dopo aver sperimentato un po’ con titoli dall’aspetto visivo più realistico, in una delle sue più recenti creazioni ha deciso di immaginare come potrebbe apparire un prossimo videogioco Pokémon mosso dal motore di Epic Games.

Come possiamo vedere nel video, questo appassionato ha passato molto tempo a sviluppare un titolo Pokémon che mantenesse molti degli aspetti tradizionali della serie. A cambiare stilema, però, è l’aspetto visivo e la grafica, tutti elementi gestiti e modellati utilizzando l’Unreal Engine 5. L’esplorazione, i combattimenti e la cattura dei Pokémon; tutto ha trovato una sua forma nel progetto di questo fan, e grazie al video pubblicato possiamo ripercorrere tutte le fasi di sviluppo, dalle idee al coding fino, ovviamente, al risultato finale.

Essendo un progetto fan-made fatto da una persona sola, possiamo notare che non tutto è perfettamente limato. Le prestazioni, per esempio, sarebbero da sistemare dato che il gioco scatta spesso e volentieri, e molte delle zone sono troppo spoglie. Nonostante queste problematiche è sicuramente affascinante poter vedere in azione questa versione fan-made.